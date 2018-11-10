Arka Sokaklar 494. son bölüm Kanal D'de ekranlara geldi. Rıza Baba'nın hapisde olduğu, ekibin başına Engin Müdür'ün geldiği Arka Sokaklar'ın son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında, ekip, uyuşturucu şebekesinin peşinde amansız takibini sürdürüyor. Öte yandan Engin Müdür tuzağın ortasında kalıyor. İşte Arka Sokaklar 495. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti..

Arka Sokaklar 495. yeni bölüm fragmanı;

Arka Sokaklar 495. yeni bölümüyle 16 Kasım Cuma günü ekranlara gelecek.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rıza Baba hapishanededir. Engin ziyaret sırasına Rıza'yı atılan iftiralardan kurtaracağına söz verir.

Tarık zehirli bir maddeyle ağzından köpükler çıkarak ölmüştür. Aylin, görüntüleri izlemiştir ve Nimet'in hemşire kılığında Adli Tıp'a geldiğini tespit etmiştir. Nimet'in kim olduğunu, bir an önce bulmaları gerekmektedir. Aylin aldığı adresleri tek tek kontrol edip Nimet'e ulaşmaya çalışır. Depoya gelmiştir; ancak ayağı kayar ve Aylin takılıp düşer. Telefonunu da düşürmüştür. Hakan durumu öğrendiğinde deliye döner. Karısını kurtarmak için, panik halde harekete geçer.

Kazım isimli adam kızını kaybetmiştir ve polislerden yardım ister. Sözü dinlenmeyince bir kişiyi rehin alır. Kızın kredi kartıyla yapılan alışveriş üzerinden adres bulunur. Kızlar, Tarkan isimli biri tarafından fuhuş batağına düşürülmüştür. Ekip rehineyi kurtarmak için fuhuş çetesinin peşine düşer.