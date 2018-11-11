Ağlama Anne dizisinin Damlası Özlem Yılmaz: Gösterişli bir kadın değilim! Özlem Yılmaz kimdir?

Ağlama Anne dizisinin Damla'sı Özlem Yılmaz: Gösterişli bir kadın değilim! Özlem Yılmaz kimdir?
Ağlama Anne dizisininin Damla'sı Özlem Yılmaz, dizi ve kendisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Atv'nin sevilen dizisi Ağlama Anne yeni sezon dizisi olmasına rağmen izleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı. Ağlama Anne dizisinde ablası Avlev'in hapise girmesi ve bebeğini istememesi üzerine öz yeğenine annelik yapan Damla karakterini canlandıran Özlem Yılmaz, kendisine sorulan sorulara samimi cevaplar verdi. Anne olacaksa annesi gibi olması gerektiğini ancak anne olmaya hazır olmadığını söyleyen Özlem Yılmaz, gerçek hayatında hiçbir zaman gösterişli olmadığını aksine olabildiğince doğal ve rahatlıktan yana olduğunu belirtti. Peki, Özlem Yılmaz kimdir? İşte Atv'nin sezilen dizisi Ağlama Anne'nin Damla'sı Özlem Yılmaz'dan gelen samimi açıklamalar...
Atv'nin iddialı yapımı 'Ağlama Anne'nin 'Damla'sı Özlem Yılmaz dizinin çekildiği evde hem dizi, hem de hakkında merak edilenleri anlattı...
'Damla'yı oynamak nasıl bir deneyim oldu?
2009'dan bu yana yer aldığım hemen hemen tüm projelerde anneyi oynadım.
Fakat bu projede doğurmadığı bir çocuğa annelik yapan birini canlandırıyorum.
Çocuk değil de, 18 yaşında genç bir kızın annesini oynamam da ayrı bir deneyim. Hissedemediğim bir durumu elimden geldiğince gerçek kılmaya çalışıyorum.
SİZ BÖYLE BİR SORUMLULUK ALABİLİR MİSİNİZ?
'Damla'nın bu sorumluluğu üstlendiği yaşlarda olsaydım böyle bir şeye cesaret edemezdim ya da belki o an ki mecburiyetlerin ve duygusallığın doğuracağı bir kabul ediş yaşayabilirdim. Böyle bir mecburiyet bugün doğsa, yeğenim elbette ki gerçeği bilir ama ben yine de onu anne gibi koruyup kollar ve sorumluluğunu alırım.
Dizideki gibi gerçek hayatta ablanız olsa ve aile değerlerinize aykırı bir davranışta bulunsa, affedici olur musunuz?
Hikayemizde, ablam en büyük zararı kendisine veriyor. Böyle bir durumda affedici olup onu doğruya sevk etmeye çalışmayı tercih edebilirim. Ama karşımdaki inatla kendi bildiğini okuyup etrafına zarar veriyorsa; belli bir yere kadar yanında olur sonra geri çekilirim. Ayrıca karşımdaki kim ve ne şekilde olursa olsun; bana zarar veriyorsa hayatımdan çıkartırım. Artık eskisi kadar alttan alan, inatla karşısındaki insanı düzeltmeye çalışan, ne yaparsa yapsın geçmiş paylaşımları yüzünden yanında kalmaya devam eden Özlem değilim. Huzurumu bozan insanlara hayatımda yer verecek kadar enerjim ve sabrım yok artık.