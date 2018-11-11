Ağlama Anne dizisinin Damlası Özlem Yılmaz: Gösterişli bir kadın değilim! Özlem Yılmaz kimdir?

Dizideki gibi gerçek hayatta ablanız olsa ve aile değerlerinize aykırı bir davranışta bulunsa, affedici olur musunuz?

Hikayemizde, ablam en büyük zararı kendisine veriyor. Böyle bir durumda affedici olup onu doğruya sevk etmeye çalışmayı tercih edebilirim. Ama karşımdaki inatla kendi bildiğini okuyup etrafına zarar veriyorsa; belli bir yere kadar yanında olur sonra geri çekilirim. Ayrıca karşımdaki kim ve ne şekilde olursa olsun; bana zarar veriyorsa hayatımdan çıkartırım. Artık eskisi kadar alttan alan, inatla karşısındaki insanı düzeltmeye çalışan, ne yaparsa yapsın geçmiş paylaşımları yüzünden yanında kalmaya devam eden Özlem değilim. Huzurumu bozan insanlara hayatımda yer verecek kadar enerjim ve sabrım yok artık.