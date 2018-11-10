İstanbullu Gelin 61. bölümüyle Star TV'de seyircisinin karşısına çıktı. İstanbullu Gelin'in son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından gelecek hafta yayınlacak yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Ülfet'in hamile kalabilmek için 15 yıl uğraştığını söylediği ve bebeğini kaybettiği gerçeğinin öğrenildiği İstanbullu Gelin'in 62. yeni bölüm tanıtımında duygu dolu anlar yaşanıyor. Süreyya ile Ülfet'i diyaloğu sahneye damga vurdu. İşte İstanbullu Gelin 62. bölüm ön izleme ve son bölüm özeti...

İSTANBULLU GELİN 62. BÖLÜM ÖN İZLEME

İstanbullu Gelin 62. yeni bölümüyle 16 Kasım Cuma günü ekranlara gelecek.

Evindeki odasından çıkmayan Ülfet'in evine giden Süreyya, herkesin merak ettiği o odada ne olduğunu gördü. Tüm oda bebek eşyaları, oyuncak bebekler, beşik, bebek kıyafetleri ile dolu. Ülfet, ilk kez yaşadığı acıyı Süreyya'ya anlattı. 15 yıl boyunca çocuk sahibi olmaya çalışan Ülfet, hamile kalmış, kocasının kendisini aldattığını öğrenmesinden sonra da bebeği istemeyerek de olsa aldırmış. Ülfet'in içindeki derin yarayı gören Süreyya, onunla konuşuyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Garip nişanlısı Esma'nın ailesini evinde ağırlamak ister. Fakat bu durum Faruk'un pek hoşuna gitmez ne yapacağını bilememektedir. Süreyya'nın desteği ile Faruk bir kaçış yolu bulur. Dilara, Adem'in boşanmayı geri çektiğini öğrendiği için konağa gider ve Adem'in bebek odası hazırladığını görür. Adem, Dilara'ya karşı olan öfkesini kusar. Senem ile Güneş'in gizli görüşmeleri Akif'in dikkatini çeker ve Akif'e hiç beklemediği bir bilginin yolunu açar. Ülfet ve Güneş, Sedef'i bertaraf ettiklerini düşündükleri noktada Sedef tekrar ortaya çıkarak herkesin dikkatin çekmeyi başarır.