Gülperi 9. bölümüyle Show TV'de seyircisinin karşısına çıktı. Gülperi'nin bu bölümünde Hasan, Selen'i kurtarıyor. Adamları tek tek indirip Selen'i kurtaran Hasan, Selen'in gözünden kahraman oluyor ve Selen, Hasan'ı yanağından öpüyor. Öte yandan, evdeki menekşeleri gören Gülperi geçmişe dönüyor. Dizinin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümü merak edilmeye başlandı. Peki, Gülperi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gülperi 9. son bölüm özeti ve 10. bölüm ile ilgili merak edilenler...

GÜLPERİ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülperi dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından fragmanın önümüzdeki hafta içi paylaşılması bekleniyor. Gülperi'nin 10. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

GÜLPERİ 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Takipçileriyle 9. randevusuna çıkan Gülperi'nin bu bölümünde; Gülperi, uğradığı haksızlık karşısında yıkılır ve Kadir'in hayatındaki yeri ile ilgili yeni kararlar almak zorunda kalır. Kadir ise Şeyma ile geri dönüşsüz bir noktaya geldiğini anlar ve bu konuda kalbinin sesini dinlemeye karar verir. Şeyma'nın planları ise daha da acımasız olmaya başlar. Hasan, başkasına haksızlık yapmaktansa kendi canını tehlikeye atmayı göze alır ve büyük bir riske girer. Bu durum hem Gülperi'yi hem de Kadir'i etkileyecektir. Bedriye ve Can yeni düzenlerine uyum sağlamaya çalışırken, beklenmedik bir ziyaretle sarsılırlar. Hayatını düzene sokmaya çalışan Gülperi ve Kadir'in yolu yine kesişmek zorunda kalır. Gülperi, aldığı bütün kararlara rağmen Kadir'in söyledikleri karşısında kendisini yepyeni bir hikâyenin içerisinde bulacaktır.