ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması 728. bölümünde yarışmaya katılan Koreligenç izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi. Aynı zamanda sohbeti ve bilgisiyle de kendine hayran bıraktı. İşte izleyenleri ekranlara kilitleyen ve çok konuşulacak bölüm:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Koreli yarışmacı!
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bugünkü yeni bölümünde sürpriz bir yarışmacıyla izleyicileri ekranlara kilitledi. Koreli yarışmacı izleyenleri hem güldürdü, hem kendine hayran bıraktı...
Etiketler: atv , Kim Milyoner Olmak İster
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.