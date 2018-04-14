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  1. Aşk ve Mavi bu akşam 20:00'de ATV'de

yarışmasında Koreli yarışmacı!

ekranlarının sevilen yarışma programı , bugünkü yeni bölümünde sürpriz bir yarışmacıyla izleyicileri ekranlara kilitledi. Koreli yarışmacı izleyenleri hem güldürdü, hem kendine hayran bıraktı...

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 00:00
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