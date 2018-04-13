"Ben senin gibi birini nasıl sevmişim?"

Mavi'nin, Faysal'la birlikte gittiğini gören Ali deliye döner. Faysal'ın evine gider ve Mavi'ye bunun nedenini sorar. Mavi, Ali'yi kendinden uzaklaştırmak için istediği hayatı kendisine ancak Faysal'ın verebileceğini söyler. Göreçkiler, konağa geri dönmenin sevincini yaşarken Elmas, planını ince ince işlemekte ve Refika'yı her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaştırmaktadır. Mavi, Faysal'ın evinde adeta bir hapis hayatı sürmektedir. Buna devam edemeyeceğine karar verir ve evden ayrılmak ister. Ancak Faysal karşısına dikilir. Mavi için iki seçenek vardır: Ya bu eziyeti çekecektir ya da hayatını cehenneme çeviren Faysal'ı ortadan kaldıracaktır.

