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Yol Durumu
  1. Kanatsız Kuşlar bu akşam ATV'de

bu akşam 20:00'de 'de

Mavi'nin, Faysal'la birlikte gittiğini gören Ali deliye döner. Faysal'ın evine gider ve Mavi'ye bunun nedenini sorar. Mavi, Ali'yi kendinden uzaklaştırmak için istediği hayatı kendisine ancak Faysal'ın verebileceğini söyler. Heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de 'de.

Aşk ve Mavi bu akşam 20:00de ATVde

"Ben senin gibi birini nasıl sevmişim?"

Mavi'nin, Faysal'la birlikte gittiğini gören Ali deliye döner. Faysal'ın evine gider ve Mavi'ye bunun nedenini sorar. Mavi, Ali'yi kendinden uzaklaştırmak için istediği hayatı kendisine ancak Faysal'ın verebileceğini söyler. Göreçkiler, konağa geri dönmenin sevincini yaşarken Elmas, planını ince ince işlemekte ve Refika'yı her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaştırmaktadır. Mavi, Faysal'ın evinde adeta bir hapis hayatı sürmektedir. Buna devam edemeyeceğine karar verir ve evden ayrılmak ister. Ancak Faysal karşısına dikilir. Mavi için iki seçenek vardır: Ya bu eziyeti çekecektir ya da hayatını cehenneme çeviren Faysal'ı ortadan kaldıracaktır.

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  • 13 Nisan 2018, Cuma 20:16
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