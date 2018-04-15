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Cennet'in Gözyaşları 28.Bölüm bu akşam ATV'de

Cennet'in Gözyaşları28 bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Cennet'in Gözyaşları yeni bölümde herkesi heyecanlandıracak. Cennet'in Gözyaşları 28. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak...


Tüm sırlar açığa çıkıyor

İki kızı arasında kalan Arzu gerçekleri Cennet'e itiraf edememiş olmanın vicdan azabını yaşıyordur. Melisa'nın oyunu Kaya ve Melisa'yı ne kadar rahatlamış olsa da ikisinin de kaçırdığı bir detay vardır. Arzu içine gömdüğü annelik duygusunu artık gizleyemiyordur. Cennet'i bir saniye bile aklından çıkaramıyor ve sürekli onun etrafında olmaya çalışıyordur.

Melisa bu durumdan ne kadar rahatsız olsa da annesini susturduğunu düşündüğü için her şey şimdilik yolundadır. Selim ise Kaya'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya bir adım yaklaşmıştır ki hiç ummadığı, aklının, hayalinin alamayacağı bir sırrı öğrenir.

Sırlar teker teker ortaya çıkıyordur artık. Bunca zaman, Cennet'in gözünün içine baka baka saklanan en önemli sır sonunda asıl sahibine ulaşmaya hazırdır. Hiçbir engel, hiçbir güç buna mani olamayacaktır! Cennet sonunda Arzu'nun öz annesi olduğunu öğrenecektir.

  • 15 Nisan 2018, Pazar 17:37
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