Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Koreli yarışmacı! 14 Nisan 2018, Cumartesi

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bugünkü yeni bölümünde sürpriz bir yarışmacıyla izleyicileri ekranlara kilitledi. Koreli yarışmacı izleyenleri hem güldürdü, hem kendine hayran bıraktı...