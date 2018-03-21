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Sen Anlat Karadeniz 9. bölümde neler olacak?

Sen Anlat Karadeniz 9. bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. 'nin yayınlandığı ilk günden beri zirveye oturan ve sevilerek takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz de Tahir, abisinin ihanetini öğrenecek ve Karadeniz gibi köpürecek. Sen Anlat Karadeniz 9. yeni bölümde beklenmedik bir olay izleyenleri şaşırtacak. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölümden heyecan dolu anlar haberimizde...

Sen Anlat Karadeniz 9. bölümde neler olacak?

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz de heyecan dorukta. Sen Anlat Karadeniz 9. yeni bölümüyle bu akşam 'de...

SEN ANLAT KARADENİZ 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abisinin ihanetini öğrenen Tahir, Karadeniz gibi köpürür. Yaşadığı büyük acıyla dalgalanırken, onu sakinleştiren tek şey, artık limanı bildiği Nefes'in "sana ihtiyacım var" demesi olacaktır. Nefes daha Mustafa'nın ihanetini sindiremeden, kendisi gibi bir şiddet mağduruyla karşılaşarak bir kez daha sarsılır. Sürmene'de çıkan dedikodulardan Osman Hoca'nın Nefes'e evini açtığını duyan bir kadın, kendisini medreseye atmıştır.

Nefes, kendi acılarını bir yana bırakarak bu yaralı kuşu iyileştirmeye girişir. Ama bir yandan kabusları, bir yandan Vedat'ın Nazar üzerinden giriştiği merhamet oyunu, bir yandan köydeki dedikodular, Koca Karadeniz'e sığmaya çalışan minicik kadını iyice nefessiz bırakır. Nefes'in imtihanına bir de Saniye'nin büyük şiddeti eklenince, abisinin ve annesinin ihanetini sindiremeyen Tahir, bir kez daha kendini feda eder: "Bu topraklar bana memleket sana gurbet Nefes. Bırak gurbete düşen ben olayım!" Kaleliler dağılıyor mu? Bağrına mazlum bir ana-oğlu sığdıramayan Karadeniz ailesi bunu nasıl ödeyecek? Bir yandan Sayar-Dağdeviren ittifakının sonuçlarıyla uğraşan, bir yandan iyice yalnızlaşan Mustafa neler yaşayacak? Karadeniz bu imtihandan sınıfta mı kalacak?

SEN ANLAT KARADENİZ 9. BÖLÜM FRAGMAN

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 12:42
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