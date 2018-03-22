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Yol Durumu
  1. Sen Anlat Karadeniz 9. bölümde neler olacak?

yine zirvede

, tüm kişilerde %16,55 izlenme oranı ve %34,61 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Sen Anlat Karadeniz yine zirvede

Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi birinciliği kimselere kaptırmıyor. Dizi Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve en çok izlenen yapım oldu.

Sen Anlat Karadeniz'in dokuzuncu bölüm etiketi #anlatkaradeniz, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!
#anlatkaradeniz etiketi, 1. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Ayrıca #anlatkaradeniz etiketi Dünya Trending Topics listesinde 6. Sıraya kadar yükseldi.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 11:11
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