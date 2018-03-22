Sen Anlat Karadeniz yine zirvede

Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz birinciliği kimselere kaptırmıyor. Dizi Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve en çok izlenen yapım oldu.

Sen Anlat Karadeniz'in dokuzuncu bölüm etiketi #anlatkaradeniz, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

#anlatkaradeniz etiketi, 1. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Ayrıca #anlatkaradeniz etiketi Dünya Trending Topics listesinde 6. Sıraya kadar yükseldi.