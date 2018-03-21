Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 111.bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1'in reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul yeni bölüm tanıtımının yayınlanmasıyla izleyenleri şaşırtmayı başardı. Yine heyecan dolu bir bölümün yaşanacağı Diriliş Ertuğrul'da neler olacak? Sadettin Köpek sonunda ölecek mi? Ertuğrul Bey'in yeni hamlesi ne olacak? "Ya bu yolda Selçuklu Devletini kurtaracağız. Ya da kutlu bir devletin ilk tohumlarını atacağız. Ya yok oluş ya da diriliş" diyen Ertuğrul Bey düşmanlarına korku salıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 111.bölüm fragmanı ve tüm detayları...