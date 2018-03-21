Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 111.bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1'in reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul yeni bölüm tanıtımının yayınlanmasıyla izleyenleri şaşırtmayı başardı. Yine heyecan dolu bir bölümün yaşanacağı Diriliş Ertuğrul'da neler olacak? Sadettin Köpek sonunda ölecek mi? Ertuğrul Bey'in yeni hamlesi ne olacak? "Ya bu yolda Selçuklu Devletini kurtaracağız. Ya da kutlu bir devletin ilk tohumlarını atacağız. Ya yok oluş ya da diriliş" diyen Ertuğrul Bey düşmanlarına korku salıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 111.bölüm fragmanı ve tüm detayları...
Diriliş Ertuğrul'un 111. bölümünde ne olacak? Yine milyonları ekranlara kilitleyecek...
Diriliş Ertuğrul'da 111. bölümde neler olacak? Diriliş Ertuğrul 111. bölümü ne zaman yayınlanacak? Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde ne olacak? Diriliş Ertuğrul'da 111. bölümde Ertuğrul ne yapacak? İşte Diriliş Ertuğrul'un 111. bölümü hakkında tüm merak edilenler...
Etiketler: Diriliş Ertuğrul
- Aşk ve Mavi bu akşam 20:00'de ATV'de
- Sen Anlat Karadeniz rotasından şaşmıyor! Yine zirvede
- Aşk ve Mavi bu akşam 20:00'de ATV'de
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.