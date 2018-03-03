''Korktun mu, Rıfat çakması Bahtiyar?''

Bahtiyar kardeşini kurtarmak telaşındadır. Ancak bu hiç de kolay olmayacaktır. Öte yandan Fuat, Caner'in oyununu ele geçirmiş ve yeniden formatlamıştır. Kurbanlar arasına Handan ve Tahir de eklenmiştir. Bahtiyar, Aylin, Anıl ve Memduh telaşla Nuran ve Tahir'i kurtarmaya çalışır. Ancak Bahtiyar bunun için büyük bir fedakarlık yapmak zorundadır. Bahtiyar'ın kardeşi ve Tahir için yaptığı mücadele, onu her adımında Aylin'den uzaklaştıran bir serüvene dönüşür. Bu serüvenin sonunda Bahtiyar, Aylin'e geri dönülemez bir itirafta bulunur…



