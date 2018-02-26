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Bahtiyar Ölmez 15. Bölüm

25 Şubat 2018, Pazar

Bahtiyar'ın zorlu görevi

Bahtiyar kardeşini kurtarmak için çok zorlu bir görevi yerine getirmelidir. Bu görev Rıfat Çakar'ın yerine geçtiğini aile üyelerine söylemektir. Öte yandan Aylin babasının katili olarak bildiği Bahtiyar'ın peşindedir. Niyeti Bahtiyar'ı bulup öldürmektir. Aylin Bahtiyar'ı ararken, Tahir'in garip halini görmüş ve ona üzüldüğü için annesi Handan'ı eve çağırmıştır. Handan'ın eve gelişi evdeki dengeleri değiştirecektir. Anıl ve Memduh, Caner'i aramaktadırlar. Caner'le ilgili buldukları ipucu onları bambaşka bir yere götürür. Bahtiyar kardeşini kurtarmak için çabalarken, kendini Aylin'in namlusunun ucunda bulur.

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