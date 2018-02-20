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  1. EDHO yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ATV'de
  2. Sen Anlat Karadeniz'de milyonları duygulandıran şarkılar!

EDHO yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de 'de

Zehir taciri Pudra Hakkı'nın mekanına bomba koymak üzere yola çıkan Çakırbeyliler, gittikleri yerde Şahin Ağa'nın sürpriziyle karşılaşmışlardır. 'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 91. bölümü ile bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında.

EDHO yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00de ATVde

"Aklın varsa beni de öldürürsün!"

Zehir taciri Pudra Hakkı'nın mekanına bomba koymak üzere yola çıkan Çakırbeyliler, gittikleri yerde Şahin Ağa'nın sürpriziyle karşılaşmışlardır. Servet'in patlaması engellenemez bombasıyla mekanda sıkışıp kalan İlyas, Alparslan ve dostlarının oradan kurtulması için bir mucizeye ihtiyaç vardır. Davut'un, devleti uğruna kendini yok etmesiyle başlayan büyük planının bir parçası olmaya razı gelen Hızır, düşmanıyla uzlaşmaya yanaşmaz. Hızır'ın, dostlarının ölümüne göz yummasını bekleyen Hakkı ise hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. Bölüm fragmanı



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. Bölüm

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  • 20 Şubat 2018, Salı 18:20
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