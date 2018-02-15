Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. Bölüm

Hızır uzlaşmıyor
Hızır, Hakkı'nın muhasebecisini alarak ailesinin tehlikeye girmesine neden olmuştur. Meryem ve Ömer'i canı pahasına koruyan Hurşit'in durumu ağırdır. Hastaneden gelecek iyi haberi bekleyen Hızır, diğer taraftan ona rest çeken Şahin Ağa'nın başına buyruk hareket edip kendini tehlikeye atmasından korkmaktadır. Girişeceği savaşta Yaşar ile birlikte hareket etmeyi planlayan Şahin Ağa'yı kararından döndürmek mümkün olmayacaktır. Ekrem, Ünal ile yaptığı toplantıda uzlaşmaya gitmek gerektiğini yineleyerek, Hakkı üzerinden çevirdiği oyununa devam eder. Ünal, Hızır'ı büyük planlarının ortaya çıkmaması için ikna etmek zorundadır. Hızır'ın Servet'e hazırlattığı bomba ise beklenen uzlaşmanın zor olacağının kanıtıdır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. Bölüm14 Şubat 2018, Çarşamba
Hızır uzlaşmıyor
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