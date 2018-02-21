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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine hangi oyuncu veda etti?

İlgiyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'ın hayat verdiği 'Ender' karakteri, 'Hakkı'nın oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine hangi oyuncu veda etti?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümü bir vedaya sahne oldu.

Başrollerini ve Deniz Çakır'ın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan zirve yaptı.

ENDER KARAKTERİ DİZİYE VEDA ETTİ

'ın hayat verdiği 'Ender' karakteri, 'Hakkı'nın oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Böylece 54 yaşındaki oyuncunun EDHO macerası senaryo gereği sona erdi.


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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 12:08
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