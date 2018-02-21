Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine hangi oyuncu veda etti?

Başrollerini Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan zirve yaptı.
ENDER KARAKTERİ DİZİYE VEDA ETTİKemal Başar'ın hayat verdiği 'Ender' karakteri, 'Hakkı'nın oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Böylece 54 yaşındaki oyuncunun EDHO macerası senaryo gereği sona erdi.
kalan karakter 1000
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