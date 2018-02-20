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  1. EDHO yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ATV'de
  2. Kırgın Çiçekler bu akşam saat 20:00'de ATV'de

5. bölümünde ne olacak?

atv'nin sevilen dizisi "" yine milyonları ekranlara kilitleyecek. Sen Anlat Karadeniz 5. bölümünde ne olacak? Sen Anlat Karadeniz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz'de Nefes ve Yiğit kaçabilecek mi? Sen Anlat Karadeniz'de Tahir ne yapacak? Tüm bu sorularınızın cevapları haberimizde...

Nefes ve Yiğit'in Rusya'daki özgürlük hayalleri, Vedat'ın onları yakalamasıyla suya düşer.

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  • 20 Şubat 2018, Salı 11:02
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