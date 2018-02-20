Nefes ve Yiğit'in Rusya'daki özgürlük hayalleri, Vedat'ın onları yakalamasıyla suya düşer.
Sen Anlat Karadeniz 5. bölümünde ne olacak?
atv'nin sevilen dizisi "Sen Anlat Karadeniz" yine milyonları ekranlara kilitleyecek. Sen Anlat Karadeniz 5. bölümünde ne olacak? Sen Anlat Karadeniz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz'de Nefes ve Yiğit kaçabilecek mi? Sen Anlat Karadeniz'de Tahir ne yapacak? Tüm bu sorularınızın cevapları haberimizde...
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