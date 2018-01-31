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Ünlü oyuncuya tehdit mesajları yağıyor!

Tecavüz ve şiddet sahneleriyle eleştirilen Sen Anlat Karadeniz'de rol icabı eşini döven başrol oyuncusu 'na dan demediklerini bırakmadılar.

Ünlü oyuncuya tehdit mesajları yağıyor!

ATV ekranlarında yayınlanan - ilk bölümüyle adından sıkça söz ettirdi. Dizideki şiddet sahneleri herkesi ayağa kaldırdı.

"TEKMEYİ BASARIM"
Rolü gereği eşini dövmesi istenen oyuncu 'na izleyiciler dan demediklerini bırakmadı. Nuroğlu, kendisine gelen mesajı Instagram'dan paylaştı. İzleyicilerden birinin, "O kadına bir daha vurursan g.tüne tekmeyi basarım. Y.vşak" yazdığı görüldü.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 17:13
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