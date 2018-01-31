Ünlü oyuncuya tehdit mesajları yağıyor!

ATV ekranlarında yayınlanan - ilk bölümüyle adından sıkça söz ettirdi. Dizideki şiddet sahneleri herkesi ayağa kaldırdı.

"TEKMEYİ BASARIM"

Rolü gereği eşini dövmesi istenen oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu'na izleyiciler sosyal medyadan demediklerini bırakmadı. Nuroğlu, kendisine gelen mesajı Instagram'dan paylaştı. İzleyicilerden birinin, "O kadına bir daha vurursan g.tüne tekmeyi basarım. Y.vşak" yazdığı görüldü.











