Türkiye bu diziyi çok sevdi

Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlenip Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav'la birlikte yönettiği atv'nin yeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', önceki akşam ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın oynadığı dizi, daha ilk günden Twitter'da Türkiye ve dünya gündemine oturdu. Dizi ekibi ise ilk bölümü, çekimlerin yapıldığı Trabzon'da hep birlikte izledi. Geceye yapım ve set ekibinin dışında atv Genel Müdürü Metin Ergen de katıldı.

'SEVMEYİ BİLEN ŞİDDET UYGULAMAZ'

Türkiye'nin içinde bulunduğu üzücü durumlardan dolayı diziyi sade bir yemek eşliğinde izlediklerini söyleyen Osman Sınav, şöyle konuştu: "Karadeniz zor bir coğrafyaya sahip. Ama biz çekimlerimizi bu zorluklarla güzelleştirdik. 'Sen Anlat Karadeniz', şiddete maruz kalan bir kadının Karadeniz'e sığınmasını ve kendi ayakları üzerinde durmasını konu alıyor. Bu diziyle farkındalık yaratmaya çalıştık. Hiçbir kadın şiddeti hak etmiyor, her kadın güçlüdür ve özeldir. Sevmeyi bilen adam, şiddet uygulamaz." 'Sen Anlat Karadeniz'; geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan 'Nefes'le 'Tahir'in aşkını anlatıyor.

İKİNCİ 'DELİ YÜREK'

'Sen Anlat Karadeniz'in ilk bölümü, sosyal medyada da çok konuşuldu. Ece Erken, diziden bir kareyi paylaşarak 'Çok güzel dizi' yorumunu yaptı. Uras Kaygılaroğlu, 'Canım dostlarımın yolu açık olsun', Hasan Kaçan ise 'Sen Anlat Karadeniz', Osman Sınav'dan. İkinci 'Deli Yürek' gelmiş. Aha da yazdım buraya' diye paylaşımda bulundu.



