Atv'nin iddialı dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Heyecanlı öyküsü ve zengin oyuncu kadrosuyla sosyal medyada çok konuşulan dizi, ikinci bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşacak
‘Sen Anlat Karadeniz’ bu akşam izleyiciyle buluşacak
Etiketler: Sosyal medya , sen anlat karadeniz
- Bahtiyar Ölmez bu akşam saat 20:00'de ATV'de
- Osman Sınav'dan yepyeni bir dizi 'Sen Anlat Karadeniz' bu akşam ATV'de
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