"Ölmediysen ben öldüreceğim seni!"



Nefes Vedat'a teslim olmak yerine, Deli Tahir'in elini tutup Karadeniz'in sarp kayalarından hırçın dalgalarına atlamayı göze alır. Ancak bu atlayış, Nefes'in boğulmasına ve kalbinin durmasına neden olur.

Tahir, Nefes ve Yiğit'le hayat mücadelesi verirken, ailesi de Vedat ve adamlarıyla büyük bir kavgaya tutuşur. Sonunda, Yangazlar'ın yaptığı akıllıca bir oyunla, Tahir, Nefes ve Yiğit kurtulurlar.

Ancak, onların geçici kurtuluşu, Vedat'ın psikopatça öfkesini köy halkına çevirmesine neden olur. Karısını ve oğlunu saklayan Karadenizlilere yapmadığını bırakmaz. Köyün imamı Osman Hoca'ya işkence etmek, Vedat'ın canavarlığının son noktası olacaktır.



Tahir ise, kaçtıkları yayla evinde, Vedat'ın sekiz yıldır Nefes'e neler çektirdiğini öğrenir. Nefes'in yaşadıklarını öğrenmek, o sert Karadeniz delikanlısının hüngür hüngür ağlamasına neden olur. O gece, iki genç acılarını ve öfkelerini Karadeniz'in dağlarına, dalgalarına, bulutlarına akıtırlar.

Onlar saklandıkları yerde acılarıyla boğuşurlarken, Vedat ve Eyşan herkes için yeni acılar yaratmanın peşindedirler. Mustafa, ailesinin geçim kaynağı Kaleli Kum'un batması tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

Mustafa ailesini korumak için neleri göze alacak?

