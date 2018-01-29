Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran ve zirveyi kimselere kaptırmayan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88.son bölümde; Hızır gözleri önünde oğlunu öldürmeye çalışanlardan intikamını aldı. Her bölümü sansasyon yaratan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88.bölümün ardından, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89.bölüm fragmanı! EDHO son bölüm ATV'de
Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir.
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