ATV'nin çok sevilen dizisi 'Kırgın Çiçekler'de Defne karakterini canlandıran Nil Keser, "Kendini arayan küçük bir kız aslında... Onu canlandırmak beni heyecanlandırıyor" dedi.
Hırslı değil azimli biri olduğu söyleyen Nil Keser, 'Kırgın Çiçekler' dizisiyle adından söz ettiriyor. Kötü bir karakteri canlandırmasına rağmen seyirci tarafından sevildiğini belirten oyuncu, "Kötü yorumlar alıyorum ama beni incitecek türden değil" diyor. Keser'le projesini ve son dönemde sektöre giriş yapan genç oyuncuları konuştuk.
Etiketler: Nil Keser , Kırgın çiçekler , defne
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