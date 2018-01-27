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bu akşam saat 20:00'de 'de

Bahtiyar, Şinasi'nin vurulmasıyla çılgına dönmüştür... Bu işi yaptıranların peşine düşer... 11. bölümüyle bu akşam saat 20:00'de 'de.

Bahtiyar Ölmez bu akşam saat 20:00de ATVde

"Onun ailesini elinden alacaksın!"

Bahtiyar, Şinasi'nin vurulmasıyla çılgına dönmüştür... Bu işi yaptıranların peşine düşer... Tetikçiyi bulur. Tetikçi Aytekin'in ismini verir. Bahtiyar, Aytekin'den Şinasi'nin intikamını almak için harekete geçer. Yaşanan olaylar sonunda Bahtiyar intikamını ertelemek zorunda kalır. Ancak Vildan her şeyi Aylin'e anlatmaya karar vermiştir... Öte yandan Bahtiyar'ın kaybolması Aytekin'i yeni arayışlara itmiştir. Bu arayışlar sonunda Aytekin, Bahtiyar'ın gerçek kimliğini öğrenir ve Bahtiyar, Anıl ve Memduh'un peşine düşer. Fuat'ın ise her şeyi tersine çevirecek bambaşka bir planı vardır. Bahtiyar ne olduğunu bile anlayamadan kendini içinden çıkılamaz bir çaresizlik içinde bulur.

Bahtiyar Ölmez 11. Bölüm fragmanı


Bahtiyar Ölmez 10. Bölüm
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 18:18
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