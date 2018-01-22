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106. bölümde Kader iflas mı ediyor?

Sevilen dizi 'in yeni bölümünde Macide, şirketin kasasını boşaltacak. Peki Kader ne yapacak? Kırgın Çiçekler 106. bölümüyle bu akşam 20:00'de ATV'de ekranlarında

Kırgın Çiçekler 106. bölümde Kader iflas mı ediyor?

"Bırak o silahı!"

Serkan ve Defne'nin biyolojik babası Yavuz, Nazan'ın hayatına kabus gibi çöker. Nazan çocuklarının gerçeği öğrenmemesi için her şeyi yapmaya kararlıdır. Yavuz eve yerleşir. Ali, Tuna'yı kızların evinden göndermek için bir çare bulur. Kader, Tuna ile bir araya gelmek için Meral'den yardım alır. İşler karışınca Serkan ve Cemre arasında ipler gerilir. Şirketin kasasını iyice boşaltan Macide, Kader'i iflasa sürüklemektedir.

Kırgın Çiçekler 106. Bölüm fragman

Kırgın Çiçekler 105. Bölüm
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 19:10
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