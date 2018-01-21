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Cennet'in Gözyaşları bu akşam 20:00'de ATV'de

Cennet'in Gözyaşları 16. bölüm fragmanı yayında. Bu akşam ekrana gelecek olan Cennet'in Gözyaşları dizisinde neler yaşanacağı merak konusuydu.

Cennetin Gözyaşları bu akşam 20:00de ATVde

"Bütün sevdiklerini alacağım senden!"

Selim, Melisa'nın oyununun içinde çırpınıyordur. Bu defa durum tahmininden de kötüye gider. Orhan'ın hain planları Selim'i yeni bir tuzağın içine sürüklemiştir. Dönüş yoktur artık Selim için. Cennet, Selim'i kaybediyor olmanın verdiği acıya alışmaya çalışıyordur. Artık yanında ona destek olan bir babası vardır… Kaya'nın ortaya çıkışı yetmezmiş gibi bir de Cennet'i bulmuştur. Arzu için kabus henüz başlıyordur. Buna hemen bir dur demesi, bu belayı başından savması gerekiyordur. Başladığı işi bitirmeye kararlı olan Arzu, Kaya ile yüzleşir. Ancak Kaya'dan kurtulmak hiç de kolay değildir. Kaya oyununa başlamıştır. Arzu'nun hayatına daha çok girmeye karar verir. Arzu'yu büyük bir sürpriz bekliyordur…

Cennet'in Gözyaşları 16. Bölüm fragman
  • 21 Ocak 2018, Pazar 19:11
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