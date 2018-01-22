Kırgın Çiçekler 105. Bölüm 22 Ocak 2018, Pazartesi

Ali'nin zorlu kararı



Ali, Cemre ve Meral'i kurtarmak için zor bir karar vermek zorundadır. Şeref kızları kurtarmak istiyorsa kendisini feda etmesini istemektedir. Nazan'ın planıyla Tuna'nın bir süre kızlarda kalacak olması, erkekler cephesinin hiç hoşuna gitmez. Serkan ve Cemre'nin arası açılır. Kader, Tuna'yı görünce yıldırım aşkına tutulur. Ejder ve Nazan'ın yakınlaşması Macide'yi rahatsız eder. Neriman, Nazan'dan intikam almak için büyük bir fırsat yakalar. Nazan kapısına gelen sürpriz bir misafirle şok olur.