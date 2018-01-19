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’nin yeni dizisi “8.gün”ün oyuncuları belli oldu!

’nin merakla beklenen yeni dizisi “”; oyuncuları, bitmeyen temposu ve sürekli yükselen bir merak duygusuyla izleyiciyi ekran başına toplayacak.

Atv’nin yeni dizisi “8.gün”ün oyuncuları belli oldu!

'nin merakla beklenen yeni dizisi ""; oyuncuları, bitmeyen temposu ve sürekli yükselen bir merak duygusuyla izleyiciyi ekran başına toplayacak.

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği "8. Gün" ün oyuncuları belli oldu. Çok yakında atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan "8. Gün" ün kadrosunda , Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy, , , Yiğit Kirazcı ve Hakan Kurtaş yer alıyor.

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yapacağı 8. Gün"ün senaristliğini Toprak Karaoğlu, Savaş Korkmaz ve Seda Çalışır yapıyorlar.

8. Gün'ün çekimlerine önümüzdeki hafta başlanması bekleniyor.
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  • 19 Ocak 2018, Cuma 12:39
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