TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi Diriliş Ertuğrul'da savaş başlıyor. Diriliş Ertuğrul 103. son bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından izleyicilerin meraklı bekleyişi başladı. Samsa, Bahadır Bey, Karaca Hatun ve Sancar'ın ardından diziye 3 oyuncu daha veda edecek. Peki Diriliş Ertuğrul'da 103. son bölümde neler olacak? İşte detaylar...
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