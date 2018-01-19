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'da büyük şok! 3 oyuncu daha diziden ayrılıyor

TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi 'da savaş başlıyor. Diriliş Ertuğrul 103. son bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından izleyicilerin meraklı bekleyişi başladı. Samsa, Bahadır Bey, Karaca Hatun ve Sancar'ın ardından diziye 3 oyuncu daha veda edecek. Peki Diriliş Ertuğrul'da 103. son bölümde neler olacak? İşte detaylar...
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  • 19 Ocak 2018, Cuma 11:58
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