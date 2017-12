İşte Mevlüt Tezel'in "Atv'den dizi atağı" başlıklı bugünkü yazısı:

ATV, yeni yılın ilk aylarında dört yeni dizi ekrana getirmeye hazırlanıyor.Dört dizi, farklı konseptleri ve öyküleriyle dikkat çekiyor.8 Ocak'ta ekrana gelecek olan ilk dizi 'Beni Bırakma'.Yapımcılığını Focus Film'in üstlendiği 'Beni Bırakma', günlük dizi olacak ve her gün yeni bir bölüm ekrana gelecek.Çekimleri Ankara'da devam eden ve soap opera (pembe dizi) formatında çekilen dizi; büyük oğlu 'Tarık'ın gerçek babasını kocasından saklayan bir annenin hayatının, arkadaşının bu sırrı koz olarak kullanmasıyla nasıl altüst olduğunu anlatıyor.Kadın-erkek ilişkileri, evlilik, aile bağları gibi temalar üzerinde yoğunlaşan 'Beni Bırakma'; gündüz kuşağında kadın izleyicinin ilgiyle izleyeceği entrikası bol bir pembe dizi.Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği 'Sen Anlat Karadeniz', adı üstünde Karadeniz'de geçiyor. Çocuk gelin, kadına şiddet gibi önemli sorunları ele alan dizi, para karşılığı satılan bir çocuk gelin olan 'Nefes'in oğlu 'Yiğit'le birlikte eşi tarafından esir edilişi ve şiddet görmesi sonucu evden kaçmasıyla gelişen olayları konu alıyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu ve Gözde Kansu'nun başrollerini paylaştıkları dizinin, Ocak'ın ikinci haftası ekrana gelmesi planlanıyor.ATV'nin yeni yıldaki bir diğer iddialı dizisi ise, Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği '8. Gün'. Dizinin şu an için oyuncu kadrosunda belli olan tek isim Burcu Biricik.'İçerde' dizisinden tanıdığımız Toprak Karaoğlu'nun senaryosunu yazdığı dizi; önemli projeler yürüten yazılım mühendisi 'Şehnaz'ın bir uçak kazası sonucu şüpheli ölümü ve bu ölüme inanmayan kızı 'Bahar'ı silahlı adamların rehin almasıyla başlıyor. Silahlı adamlar, 'Şehnaz'ın geliştirdiği yazılım programının peşindedir...Aşk, aksiyon, gerilimin iç içe geçtiği dizide 'milli yazılım' projesi ele alınıyor. Aselsan cinayetleri ve intiharlarını hatırlatan '8. Gün'ün öyküsü çok konuşulacağa benziyor.ATV'nin henüz yapımcısı açıklanmayan 'Bu Şehrin Çocukları' adlı bir gençlik dizi daha var. Konservatuvarda sanat eğitimi alan gençlerin öykülerini konu alan dizinin oyuncu kadrosu yüzde 80 no name yani tanınmamış isimlerden oluşacak. Dizide amatör müzik gruplarına da kendilerini duyurma fırsatı sunulacak, grupların şarkılarına klipler çekilip sosyal medyada paylaşılacak.Tüm günde açık ara önde olan atv, 'Beni Bırakma' ile gündüz kuşağında daha da güçlü olabilir. Diğer üç dizisinin ise Prime Time'da sıralamayı değiştirme potansiyeli var.