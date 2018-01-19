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Mehmetçik Kut'ül Amare'nin final sahnesi izleyenleri mest etti

Mehmetçik Kutül Amarenin final sahnesi izleyenleri mest etti

TRT ekranlarında dün akşam ilk bölümü yayınlanan Mehmetçik Kut'ül - Amare dizisi final sahnesi ile izleyenleri mest etti.

SON SAHNE TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ
Diriliş Ertuğrul yapımcısı tarafından TRT 1 ekranlarında yayınlanan yeni dönem dizisi Mehmetçik Kut'ül-Amare, dün akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. İlk bölümüyle geçer not alan Mehmetçik Kut'ül - Amare, son sahnesiyle de izleyicileri mest etti.
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  • 19 Ocak 2018, Cuma 12:49
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