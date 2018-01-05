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'dan Amerika'ya çocuklar satılarak, dinleri değiştirildi

Kardeşlerini aramak için 'da programına katılan Cumali ve Sebiha, Elife Kumak isimli bir avukat tarafından Amerika'ya satılan kardeşleriyle stüdyoda buluştu. Bir avukat tarafından İncirlik hava üssünde çalışan üst düzey Amerikan askerlerine satılan çocuk sayısının oldukça fazla olduğu iddia ediliyor.

Adanadan Amerikaya çocuklar satılarak, dinleri değiştirildi
'da yaşanan evlatlık skandalları gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.


Atv'de yayınlanan 'da isimli programda 'nin gündemine bomba gibi düşecek bir olay yaşandı.
Kardeşlerini aramak için programa katılan Cumali ve Sebiha, Elife Kumak isimli bir avukat tarafından Amerika'ya satılan kardeşleriyle Esra Erol'da buluştu.


TÜRKİYE BU ANA KİLİTLENDİ!

4 kardeşin buluşma anı milyonları ekrana kilitledi.



Biyolojik kardeşlerine Esra Erol'da kavuşan, isimleri Michelle ve Brittany olarak değiştirilen kardeşlerin dinleri, dilleri ve kültürlerinden koparılarak Amerika'da yaşadıkları ortaya çıktı.
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  • 05 Ocak 2018, Cuma 00:44
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