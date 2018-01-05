Adana'dan Amerika'ya çocuklar satılarak, dinleri değiştirildi
Kardeşlerini aramak için Esra Erol'da programına katılan Cumali ve Sebiha, Elife Kumak isimli bir avukat tarafından Amerika'ya satılan kardeşleriyle stüdyoda buluştu. Bir avukat tarafından İncirlik hava üssünde çalışan üst düzey Amerikan askerlerine satılan çocuk sayısının oldukça fazla olduğu iddia ediliyor.
Adana'da yaşanan evlatlık skandalları gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.
Atv'de yayınlanan Esra Erol'da isimli programda Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşecek bir olay yaşandı.
Kardeşlerini aramak için programa katılan Cumali ve Sebiha, Elife Kumak isimli bir avukat tarafından Amerika'ya satılan kardeşleriyle Esra Erol'da buluştu.
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