TRT 1 Diriliş Ertuğrul 101.bölüm 2.fragmanı! Kale savaşı...

Dün akşam ekranlara gelmeyen ve yeni bölümü büyük merak konusu olan Diriliş Ertuğrul101.bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Son bölümü izleyenleri şaşırtan Diriliş Ertuğrul'da yeni bölüm yine nefes kesecek. Peki Diriliş Ertuğrul 101.bölümünde neler olacak? "Hey düşmandan daha zalim yanet sana bu toprakları dar edeceğim" diyen Ertuğrul savaşı başlatıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 101.bölüm ikinci fragmanı ve tüm detayları

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 101.bölümü 10 Ocak çarşamba günü TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Karacahisar Kalesi baskınına hazırlanan Ertuğrul, Gündüz'ün kaçırıldığını öğrenince kale baskınını ertelemiş ve Gündüz'ü geri kurtarmak için harekete geçmişti. Atsız'ın içeriden verdiği istihbaratlar doğrultusunda alplarıyla beraber kaleye kılık değiştirerek sızan Ertuğrul, Gündüz'ü kurtarıp obaya getirmiş ve gazânın başladığını apaçık ilân etmişti. Ertuğrul'un Karacahisar Kalesi'ni fethetmek için kuracağı yeni plan ne olacak? Kaleye ne gibi hamleler yapacak? Karacahisar Kalesi'nin fethi gerçekleşebilecek mi?



Tekfur Ares, Ertuğrul'un kaledeki askerlerin bir kısmını öldürüp Gündüz'ü kurtarmasından sonra kale kapılarının kapatılmasını emretmiş ve Türklerle savaşın başladığını söylemişti. Ares'in bu açık savaşa dair planları ne olacak? Ertuğrul'un kaleye taarruzunu engellemek için ne yapacak? Ertuğrul'u bu sefer de durdurabilecek mi? Sancar'a Turgut'u öldürtüp sonra da obayı basarak beyliği almayı planlayan Bahadır Bey, Turgut'un tuzağı bertaraf edip obaya dönmesinden sonra bu planını gerçekleştirememişti.



Bey olma hırsından vazgeçmeyen Bahadır Bey'in yeni planı olacak? Obayı basmak için hangi hamleleri yapacak? Tekfur Ares'le işbirliğine yanaşacak mı? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey'in planlarını öğrenip bertaraf edebilecekler mi?