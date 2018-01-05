Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da sefer başlıyor. Ertuğrul Bey ve Alpleri Karacahisar Kalesi'ni fethetmek için yola koyuluyor.Bu bölümde yaşanacak bir gelişme ise izleyenleri üzecek. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...
Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da sefer başlıyor. Ertuğrul Bey ve Alpleri Karacahisar Kalesi'ni fethetmek için yola koyuluyor.Bu bölümde yaşanacak bir gelişme ise izleyenleri üzecek. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...
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Hayırlısı
Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı ise nasıl ölecek daha osman doğmamış, osmanla savaşlarda yer almamışken.
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