Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da sefer başlıyor. Ertuğrul Bey ve Alpleri Karacahisar Kalesi'ni fethetmek için yola koyuluyor.Bu bölümde yaşanacak bir gelişme ise izleyenleri üzecek. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...