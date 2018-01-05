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  2. Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarını üzecek haber

101. yeni bölümde şaşırtan gelişme! Diziye veda ediyor

Ekranların sevilen dizisi 'da sefer başlıyor. Ertuğrul Bey ve Alpleri Karacahisar Kalesi'ni fethetmek için yola koyuluyor.Bu bölümde yaşanacak bir gelişme ise izleyenleri üzecek. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...
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  • 05 Ocak 2018, Cuma 11:46
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Ayhan Duvartasi Ayhan Duvartasi

Hayırlısı

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 05.01.2018 12:37
hakan terzi hakan terzi

Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı ise nasıl ölecek daha osman doğmamış, osmanla savaşlarda yer almamışken.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 05.01.2018 11:55
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