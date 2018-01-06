Yol Durumu

4 kardeşin buluşma anı milyonları ekrana kilitledi

06 Ocak 2018, Cumartesi
Atv'de yayınlanan Esra Erol'da isimli programda Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşecek bir olay yaşandı. Kardeşlerini aramak için programa katılan Cumali ve Sebiha, Elife Kumak isimli bir avukat tarafından Amerika'ya satılan kardeşleriyle Esra Erol'da buluştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları