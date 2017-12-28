TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 101. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki merakla beklenen 101. bölümde neler olacak? Büyük heyecana sahne olacak bölümde Ares, kaleye sızan alpleri idam ediyor. İşte detaylar...
Diriliş Ertuğrul 101. bölümde neler olacak?
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