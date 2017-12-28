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Diriliş Ertuğrul'da geceye damga vuran sahne

28 Aralık 2017, Perşembe
TRT'nin çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp'in muhteşem savaş sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi ve geceye damga vurdu.
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