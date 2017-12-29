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Aşk ve Mavi 47. bölümde Ali ve Mavi konaktan ayrılıyor!

Aşk ve Mavi 47. bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Aşk ve Mavi yeni bölümde Ali ve Mavi konaktan ayrılarak yeni bir hayat kuracak. ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Aşk ve Mavi 47. bölümüyle bu akşam yayınlanacak...

Aşk ve Mavi 47. bölümde Ali ve Mavi konaktan ayrılıyor!

ATV'nin sevilen dizisi Aşk ve Mavi bu akşam 47. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Ali ve Mavi beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalıyorlar. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

AŞK VE MAVİ 47. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mavi ve Ali, konaktan ayrılarak kendilerine yeni bir hayat kurmaya karar verirler. Mavi, Hasibe'yi de yanlarına alır.

Refika bu duruma çok bozulsa da, Hasibe'nin Mavi ve Ali'nin yanında yaşamasına karşı koyamaz.

Faysal, Pembe'nin de yardımıyla Göreçkiler'i bitirecek planın son aşamasına gelmiştir.

Ali, başlarına geleceklerden habersiz, Faysal'a bilgi uçuran kişiyi bulmaya çalışmaktadır.

AŞK VE MAVİ 47. BÖLÜM FRAGMANI
  • 29 Aralık 2017, Cuma 16:52
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