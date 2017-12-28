Takma dişlerini unutan konuk Müge Anlı'yı gülme krizine soktu

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlısert programının bugün yayınlanan bölümünde eğlenceli anlar yaşandı.
TAKMA DİŞLERİNİ UNUTTU
Müge Anlı'ya hiç tanımadığı babası Kaya Dinç'i bulmaya gelen Sevim Gürçay canlı yayına çıkmadan önce takma dişlerini takmayı unuttu.
STÜDYODA GÜLME KRİZİNE GİRDİ
Dişlerini unuttuğunu yayın sırasında farkeden Sevim Gürçay, Müge Anlı ve stüdyodaki herkesi güldürdü.
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