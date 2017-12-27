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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine birinci!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ, tüm kişilerde 8.77 izlenme oranı ve 19.17 izlenme payı, AB Sosyal Statü’de yüzde 9.07 izlenme oranı ve 19.69 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine birinci!

'nin reyting şampiyonu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kendi gününde geçilmezliğini sürdürüyor.

Tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olan dizi, izlenme payı ve oranını yükseltmeye devam ediyor.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 11:45
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