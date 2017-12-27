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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da milyonları ağlatan sahne

26 Aralık 2017, Salı

Salı akşamlarına ambargo koyan atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz milyonları yine ekrana kilitledi. Hızır'ın kızı Zeynep'i rüyasında gördüğü sahne herkesi ağlattı.

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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları