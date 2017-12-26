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EDHO 86. bölümü ile ekranlara geliyor

Atv'nin en çok seyredilen ve her bölümüyle reytinglere damgasını vuran dizisi bu akşam yine ekranları kasıp kavuracak! Hayranları tarafından merakla izlenen dizinin yeni bölümünde neler olacak?

EDHO 86. bölümü ile ekranlara geliyor
Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir. Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı toplar. Ünal Kaplan'ın Nevzat ile yaptığı görüşme masada etkisini gösterecektir. Dostlukların sorgulanacağı toplantının sonunda Çakırbeyliler kendilerini Nevzat'ın namlusunun ucunda bulurlar. Tüm bu yaşananlar ya bir sona ya da yeni bir dönemin başlangıcına neden olacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. Bölüm fragman
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  • 26 Aralık 2017, Salı 19:54
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