Hafta içi her gün Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Esra Erol'da programında yine mutlu bir son gerçekleşti. Adana Meydan Hastanesinde satıldığı söylenen ve gerçek ailesini bulmak için programa başvuran Mülkiye Melek haftalardır biyolojik ailesini aramak için yola çıktı. Kendisini büyüten ailesiyle yaşadığı acı dolu hikayeyi canlı yayında anlatan Mülkiye Melek stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu.
Esra Erol'da herkesi gözyaşlarına boğan kavuşma
Hafta içi her gün Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Esra Erol'da programında yine mutlu bir son gerçekleşti. Adana Meydan Hastanesinde satıldığı söylenen ve gerçek ailesini bulmak için programa başvuran Mülkiye Melek haftalardır biyolojik ailesini aramak için yola çıktı. Kendisini büyüten ailesiyle yaşadığı acı dolu hikayeyi canlı yayında anlatan Mülkiye Melek stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu.
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