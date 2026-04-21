Yaban mersini büyüklüğünde! Beyne yerleştirilen akıllı çip ile evde depresyon tedavisi

Depresyon tedavisinde çığır açabilecek bir gelişme bilim dünyasının gündeminde. Geliştirilen yeni nesil beyin implantı klasik tedavilere yanıt vermeyen hastalar için umut olabilecek bir yöntem olarak insanlı klinik denemelere hazırlanıyor. Beyin devrelerini hedef alarak çalışan bu teknoloji nöroteknolojinin sağlık alanındaki sınırlarını yeniden tanımlamaya aday görünüyor.

  • ABD merkezli Motif Neurotech, geliştirdiği beyin implantı için FDA'den IDE onayı alarak klinik denemelere başladı.
  • RESONATE çalışması, kablosuz Motif XCS implantının güvenliği ve etkinliğini depresyon tedavisinde değerlendirmeyi hedefliyor.
  • İmplant, 20 dakikalık işlemle yerleştirilebiliyor ve hastaların evde tedavi sürecini sürdürmesine olanak tanıyor.
  • Araştırma kapsamında implantın güvenliği bir yıl boyunca izlenecek ve çeşitli kriterler değerlendirilecek.
  • Çalışma, Baylor College of Medicine, Massachusetts General Brigham, Emory Healthcare gibi sekiz merkezde yürütülecek.

ABD'de geliştirilen yenilikçi bir beyin implantı tedaviye dirençli depresyon hastaları için klinik test aşamasına ulaştı. Kablosuz çalışan ve beyin devrelerini hafif elektriksel uyarılarla düzenleyen cihaz kişiselleştirilmiş tedavi imkanı sunmayı hedefliyor.

FDA ONAYIYLA KLİNİK SÜREÇ BAŞLADI

WIRED'de yer alan habere göre ABD merkezli Motif Neurotech, geliştirdiği deneysel beyin implantı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) "Investigational Device Exemption (IDE)" onayı alarak insanlı klinik denemelerin önünü açtı. Bu gelişme cihazın laboratuvar aşamasından çıkarak gerçek hastalar üzerinde test edilmesine olanak tanıyor.

"RESONATE" ÇALIŞMASI NEYİ HEDEFLİYOR?

"RESONATE" adı verilen erken aşama klinik çalışma kapsamında, Motif XCS isimli kablosuz implantın güvenliği ve etkinliği değerlendirilecek. DOT mikrostimülasyon teknolojisine dayanan cihaz özellikle birden fazla antidepresan tedaviye yanıt vermeyen bireylerde depresyon belirtilerini hafifletmeyi amaçlıyor.

Araştırma kapsamında implantın güvenliği bir yıl boyunca izlenecek ve çeşitli kriterler değerlendirilecek.

BİR YABAN MERSİNİ BÜYÜKLÜĞÜNDE

Yaklaşık bir yaban mersini büyüklüğünde olan implant, yalnızca 20 dakikalık kısa bir işlemle yerleştirilebiliyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri ise hastaların evde tedavi sürecini sürdürebilmesine olanak tanıması. Cihaz, beyin sinyallerini izleyerek tedaviyi kişiye özel hâle getirebiliyor.

Çalışma, Baylor College of Medicine, Massachusetts General Brigham, Emory Healthcare gibi sekiz merkezde yürütülecek.

12 AYLIK TAKİP SÜRECİ

Araştırma kapsamında implantın güvenliği bir yıl boyunca izlenecek. Aynı zamanda depresyon belirtilerindeki değişim, yaşam kalitesi, anksiyete düzeyi ve bilişsel performans gibi kriterler de detaylı şekilde değerlendirilecek.

SEKİZ MERKEZDE YÜRÜTÜLECEK

Çalışma Baylor College of Medicine, Massachusetts General Brigham, Emory Healthcare, UT Health Houston, University of Iowa, University of Utah Health ve New York University gibi önde gelen sağlık kurumlarında gerçekleştirilecek.

UZMANLAR NE DİYOR?

Motif Neurotech CEO'su Jacob Robinson, bu aşamayı şirket için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirirken yeni teknolojinin tedaviye erişimi genişletebileceğini belirtti. UTHealth Houston'dan Dr. Sunil Sheth ise yöntemin daha az invaziv bir alternatif sunabileceğine dikkat çekti.

Baylor College of Medicine'dan Dr. Sameer Sheth de tedaviye dirençli depresyonun küresel ölçekte ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak bu çalışmanın umut verici bir adım olabileceğini ifade etti.

LABORATUVARDAN KLİNİĞE KRİTİK GEÇİŞ

Şirket yetkilileri, FDA onayının yalnızca teknik bir izin değil aynı zamanda hastalar açısından güven verici bir eşik olduğunu belirtiyor. Yeni nesil nöroteknoloji uygulamalarının klinik pratiğe taşınması, depresyon tedavisinde farklı bir dönemin kapısını aralayabilir.

