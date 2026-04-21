Yaklaşık bir yaban mersini büyüklüğünde olan implant, yalnızca 20 dakikalık kısa bir işlemle yerleştirilebiliyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri ise hastaların evde tedavi sürecini sürdürebilmesine olanak tanıması. Cihaz, beyin sinyallerini izleyerek tedaviyi kişiye özel hâle getirebiliyor.

Araştırma kapsamında implantın güvenliği bir yıl boyunca izlenecek. Aynı zamanda depresyon belirtilerindeki değişim, yaşam kalitesi, anksiyete düzeyi ve bilişsel performans gibi kriterler de detaylı şekilde değerlendirilecek.

Çalışma Baylor College of Medicine, Massachusetts General Brigham, Emory Healthcare, UT Health Houston, University of Iowa, University of Utah Health ve New York University gibi önde gelen sağlık kurumlarında gerçekleştirilecek.

UZMANLAR NE DİYOR?

Motif Neurotech CEO'su Jacob Robinson, bu aşamayı şirket için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirirken yeni teknolojinin tedaviye erişimi genişletebileceğini belirtti. UTHealth Houston'dan Dr. Sunil Sheth ise yöntemin daha az invaziv bir alternatif sunabileceğine dikkat çekti.

Baylor College of Medicine'dan Dr. Sameer Sheth de tedaviye dirençli depresyonun küresel ölçekte ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak bu çalışmanın umut verici bir adım olabileceğini ifade etti.