Yalnızlık beyni donduruyor mu? 10 bin kişide test edilen deney ezber bozdu

Yalnızlık hissi özellikle ileri yaşlarda zihinsel performans üzerinde beklenenden daha erken bir etki yaratabiliyor. Yapılan geniş kapsamlı bir araştırma kendini daha yalnız hisseden bireylerin hafıza testlerinde daha düşük puanlarla başladığını ortaya koyuyor. Ancak bu durum zaman içinde daha hızlı bir bilişsel gerileme yaşadıkları anlamına gelmiyor.

Yalnızlık beyni donduruyor mu? 10 bin kişide test edilen deney ezber bozdu
  • 12 Avrupa ülkesinden 65-94 yaş arası 10 binden fazla kişi üzerinde yedi yıl süren araştırma, yalnızlık hissinin hafıza performansını etkilediğini ortaya koydu.
  • Yalnızlık düzeyi yüksek bireyler araştırma başında hafıza testlerinde daha düşük performans gösterdi ancak ilerleyen yıllarda bilişsel gerileme hızı diğer bireylerle benzer şekilde ilerledi.
  • En yüksek yalnızlık oranları Güney Avrupa'da tespit edildi ve yalnız bireylerin depresyon, diyabet ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarını daha sık yaşadığı görüldü.
  • Tüm katılımcılarda hafıza performansındaki en belirgin düşüş üçüncü ve yedinci yıllar arasında gerçekleşti.
  • Araştırmacılar yalnızlığın zamanla değişebilen bir duygu olduğunu ve bu değişimlerin bilişsel sağlık üzerindeki etkisinin farklı olabileceğini belirtti.

Yalnızlık hissi özellikle ileri yaşlarda zihinsel performans üzerinde sessiz ama önemli bir etki yaratabilir. Yeni bulgular yalnız bireylerin hafıza testlerinde başlangıçta daha düşük performans gösterdiğini ancak bu dezavantajın zaman içinde daha hızlı bir bilişsel gerilemeye dönüşmediğini gösteriyor.

En yüksek yalnızlık oranları Güney Avrupa'da tespit edildi.

Araştırmanın kapsamı ne anlatıyor?

Çalışma 12 Avrupa ülkesinden 65 ile 94 yaş arasındaki 10 binden fazla kişiyi kapsıyor. Katılımcılar yedi yıl boyunca takip edilerek hem anlık hem de gecikmeli hatırlama becerileri ölçüldü.

Araştırmanın başında yalnızlık düzeyi yüksek olan bireylerin performansı daha düşük olsa da ilerleyen yıllarda hafıza kaybının hızı diğer bireylerle benzer şekilde ilerledi.

Yalnızlık beyni donduruyor mu? 10 bin kişide test edilen deney ezber bozdu-4

Başlangıç aşamasında daha etkili

Elde edilen bulgular yalnızlığın zihinsel süreçler üzerinde daha çok başlangıç aşamasında etkili olduğunu gösteriyor. Yani yalnız bireyler hafızada geriden başlıyor ancak zamanla aradaki fark açılmıyor. Bu durum yalnızlığın ilerleyici bir bozulmadan ziyade mevcut performansı etkileyen bir faktör olabileceğini düşündürüyor.

Bireyler nasıl değerlendirildi?

Araştırmada yalnızlık bireylerin kendilerini ne kadar sıklıkla dışlanmış, izole ya da arkadaşsız hissettiklerine dair sorularla değerlendirildi. Bu yanıtlar doğrultusunda katılımcılar farklı gruplara ayrıldı ve sonuçlar bu gruplar üzerinden analiz edildi.

12 Avrupa ülkesinden 65-94 yaş arası 10 binden fazla kişi üzerinde yedi yıl süren araştırma, yalnızlık hissinin hafıza performansını etkilediğini ortaya koydu.

En yüksek yalnızlık oranlarının Güney Avrupa'da

Yüksek düzeyde yalnızlık yaşayan bireylerin daha yaşlı olduğu aynı zamanda depresyon, diyabet ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarını daha sık yaşadığı görüldü. En yüksek yalnızlık oranlarının Güney Avrupa'da ortaya çıkması da dikkat çekici bulgular arasında yer aldı.

Yalnız bireylerin depresyon, diyabet ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarını daha sık yaşadığı görüldü.

En belirgin düşüş üçüncü ve yedinci yıllar arasında

Araştırma hafıza performansındaki en belirgin düşüşün tüm katılımcılar için üçüncü ve yedinci yıllar arasında gerçekleştiğini ortaya koydu. Bu durum yaşlanmaya bağlı bilişsel değişimlerin büyük ölçüde ortak bir seyir izlediğini gösteriyor.

Tüm katılımcılarda hafıza performansındaki en belirgin düşüş üçüncü ve yedinci yıllar arasında gerçekleşti.

Bilişsel sağlık üzerindeki etkileri değişebiliyor

Araştırmacılar yalnızlığın sabit bir durum olarak ele alınmasının önemli bir sınırlama olduğunu vurguluyor. Gerçekte yalnızlık duygusu zamanla değişebiliyor ve bu değişimlerin bilişsel sağlık üzerindeki etkisi farklı olabilir.

Araştırmacılar yalnızlığın zamanla değişebilen bir duygu olduğunu ve bu değişimlerin bilişsel sağlık üzerindeki etkisinin farklı olabileceğini belirtti.

Sonuçlar yalnızlığın hafıza üzerinde etkili olduğunu ancak bilişsel gerilemeyi hızlandıran doğrudan bir faktör olmayabileceğini ortaya koyuyor. Bu da özellikle erken dönemde sosyal destek ve psikolojik müdahalelerin önemini yeniden gündeme getiriyor.

Haberde yer alan bulgular bilimsel dergi Aging & Mental Health'te yayınlandı ve Avrupa'da Sağlık, Yaşlanma ve Emeklilik Araştırması'ndan (SHARE) elde edilen verilere dayanmaktadır.

