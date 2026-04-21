Başlangıç aşamasında daha etkili Elde edilen bulgular yalnızlığın zihinsel süreçler üzerinde daha çok başlangıç aşamasında etkili olduğunu gösteriyor. Yani yalnız bireyler hafızada geriden başlıyor ancak zamanla aradaki fark açılmıyor. Bu durum yalnızlığın ilerleyici bir bozulmadan ziyade mevcut performansı etkileyen bir faktör olabileceğini düşündürüyor.

Bireyler nasıl değerlendirildi? Araştırmada yalnızlık bireylerin kendilerini ne kadar sıklıkla dışlanmış, izole ya da arkadaşsız hissettiklerine dair sorularla değerlendirildi. Bu yanıtlar doğrultusunda katılımcılar farklı gruplara ayrıldı ve sonuçlar bu gruplar üzerinden analiz edildi.

12 Avrupa ülkesinden 65-94 yaş arası 10 binden fazla kişi üzerinde yedi yıl süren araştırma, yalnızlık hissinin hafıza performansını etkilediğini ortaya koydu. En yüksek yalnızlık oranlarının Güney Avrupa'da Yüksek düzeyde yalnızlık yaşayan bireylerin daha yaşlı olduğu aynı zamanda depresyon, diyabet ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarını daha sık yaşadığı görüldü. En yüksek yalnızlık oranlarının Güney Avrupa'da ortaya çıkması da dikkat çekici bulgular arasında yer aldı.

Yalnız bireylerin depresyon, diyabet ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarını daha sık yaşadığı görüldü. En belirgin düşüş üçüncü ve yedinci yıllar arasında Araştırma hafıza performansındaki en belirgin düşüşün tüm katılımcılar için üçüncü ve yedinci yıllar arasında gerçekleştiğini ortaya koydu. Bu durum yaşlanmaya bağlı bilişsel değişimlerin büyük ölçüde ortak bir seyir izlediğini gösteriyor.