TBD temsilcileri yalnızca teknik önlemlerin yeterli olmadığını dijital farkındalığın toplumsal bir kültür haline gelmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre platformların sorumluluğu, ailelerin bilinçlendirilmesi ve çocuklara erken yaşta dijital eğitim verilmesi bu sürecin temel bileşenlerini oluşturuyor.

Türkiye'nin teknoloji vizyonu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdür Yardımcısı Damla Turan, Türkiye'nin teknolojiyi yalnızca tüketen değil bizzat geliştiren bir güç olma vizyonu bulunduğunu söyledi. Yapay zekayı "bir altyapı meselesinin yanında, aynı zamanda beşeri sermaye odaklı dönüşüm" olarak tanımlayan Turan, sadece mühendislerin değil, hukuktan sosyal bilimlere kadar tüm disiplinlerin yetkinlik setine dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil de işbirliğinin önemine değinerek, "Gençlerin çevrim içi güvenliği ve refahı herhangi bir kurumun tek başına sorumluluğu değil, ortak bir taahhüttür. Etkili bir güvenlik yaklaşımı, anlamlı koruma mekanizmalarının ve gençlerin ihtiyaç duydukları becerileri inşa etmelerini sağlayan çalışmaların dengeli bir birleşimiyle mümkündür." dedi.