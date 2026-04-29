Gençlerin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve kontrollü bir şekilde varlık gösterebilmesini hedefleyen "Benim Dijital Dünyam" programı hayata geçiriliyor. Türkiye genelinde uygulanacak proje kapsamında gençler, ebeveynler ve eğitimciler için yüz yüze eğitimler ile uygulamalı atölye çalışmaları düzenlenecek.
Dijital güvenlik odaklı yeni eğitim modeli
Program, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ile Meta iş birliğiyle yürütülüyor. Yerel uzmanlık ile küresel dijital güvenlik yaklaşımının birleştirildiği proje aynı zamanda Türkçe içeriklerden oluşan çevrim içi bir portal üzerinden tüm Türkiye'ye rehberlik sunacak. Katılımcılar yalnızca teorik bilgi değil günlük dijital yaşamda kullanabilecekleri pratik güvenlik araçlarına da erişim sağlayacak.
Çok katmanlı güvenlik yaklaşımı
Meta yetkililerine göre gençlerin dijital ortamda korunması tek bir yöntemle sağlanamıyor. Yaş doğrulama sistemleri, içerik filtreleme ve güvenlik araçları gibi farklı katmanların birlikte çalışması gerekiyor. Bu kapsamda program, dijital platformlarda hem eğitim hem de koruma süreçlerini eş zamanlı yürütmeyi amaçlıyor.
Dijital okuryazarlık bir kültüre dönüşüyor
TBD temsilcileri yalnızca teknik önlemlerin yeterli olmadığını dijital farkındalığın toplumsal bir kültür haline gelmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre platformların sorumluluğu, ailelerin bilinçlendirilmesi ve çocuklara erken yaşta dijital eğitim verilmesi bu sürecin temel bileşenlerini oluşturuyor.
Türkiye'nin teknoloji vizyonu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdür Yardımcısı Damla Turan, Türkiye'nin teknolojiyi yalnızca tüketen değil bizzat geliştiren bir güç olma vizyonu bulunduğunu söyledi. Yapay zekayı "bir altyapı meselesinin yanında, aynı zamanda beşeri sermaye odaklı dönüşüm" olarak tanımlayan Turan, sadece mühendislerin değil, hukuktan sosyal bilimlere kadar tüm disiplinlerin yetkinlik setine dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil de işbirliğinin önemine değinerek, "Gençlerin çevrim içi güvenliği ve refahı herhangi bir kurumun tek başına sorumluluğu değil, ortak bir taahhüttür. Etkili bir güvenlik yaklaşımı, anlamlı koruma mekanizmalarının ve gençlerin ihtiyaç duydukları becerileri inşa etmelerini sağlayan çalışmaların dengeli bir birleşimiyle mümkündür." dedi.
Gençlerden yetişkinlere geniş kapsam
"Benim Dijital Dünyam" programı; 13-17 yaş arası gençler, genç yetişkinler ve yetişkinler için ayrı içeriklerle tasarlandı.
Eğitim modülleri: