Uzmanlara göre ülkelerin kendi diline ve kültürel bağlamına uygun yapay zeka modelleri geliştirmesi bilgi güvenliği ve egemenlik meselesi olarak görülüyor.

Aynı sorunun farklı dillerde sorulmasının yanıt kalitesini etkilediği, İngilizce sorulara daha detaylı cevaplar verilirken Türkçe gibi dillerde yanıtların daha yüzeysel kaldığı gözlemlendi.

Modellerin Batı merkezli veri kaynaklarından beslenmesi, ince ayar sürecinin ve insan geri bildiriminin belirli coğrafyalardan gelmesi bu durumun başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Yapay zeka sistemlerinin özellikle sosyal bilimlerle ilgili sorulara Batılı, Eğitimli, Sanayileşmiş, Zengin ve Demokratik toplumların değerlerini temel alan WEIRD yaklaşımıyla yanıt verdiği tespit edildi.

Harvard Üniversitesi öncülüğünde hazırlanan "Which Humans (Hangi İnsanlar)" başlıklı araştırma, gelişmiş dil modellerinin insan psikolojisini temsil ederken küresel çeşitliliği yeterince yansıtmadığını ortaya koydu. Bulgular, yapay zekanın "insan seviyesinde" performans iddialarının, aslında dünya nüfusunun sınırlı bir kesiminin değer yargılarına dayandığını gösteriyor.

YAPAY ZEKADA BATI MERKEZLİ YAKLAŞIM TARTIŞMASI

Üretken yapay zeka sistemlerinin, özellikle sosyal bilimlerle ilgili sorulara verdikleri yanıtlarda Batı merkezli bir bakış açısını yansıttığı yönünde eleştiriler giderek artıyor. WEIRD (Batılı, Eğitimli, Sanayileşmiş, Zengin ve Demokratik) toplumların değerlerini temel alan bu yaklaşım, küresel çeşitliliği yeterince temsil edememekle suçlanıyor.

YAPAY ZEKANIN KULLANIM ALANI GENİŞLİYOR

Eğitimden iş dünyasına, eğlenceden sağlık alanına kadar pek çok sektörde kullanılan yapay zeka, son dönemde özellikle psikolojik danışmanlık alanında yaygınlaşmış durumda. Ancak bu alandaki yanıtların kültürel hassasiyetlerden uzak olması, ciddi eleştirileri beraberinde getiriyor.

"HANGİ İNSANLAR?" SORUSU

Araştırmacıların kaleme aldığı "Which Humans" başlıklı çalışma, gelişmiş dil modellerinin insan davranışlarını temsil ederken aslında dünya nüfusunun sınırlı bir kesimini temel aldığını ortaya koyuyor. Bu da "insan seviyesinde performans" iddialarının gerçekte evrensel olmadığını gösteriyor.

YAPAY ZEKANIN BATI PERSPEKTİFİ NEREDEN GELİYOR?

Uzmanlara göre bu durum rastlantı değil, sistemin doğasında yer alan yapısal bir sonuç. Bunun başlıca nedenleri şöyle özetleniyor:

Modeller yalnızca açık internet verileriyle değil, büyük ölçüde Batı merkezli platformlar ve yayınlardan besleniyor. İnce ayar süreci (fine-tuning): Modelin nasıl cevap vereceği, onu eğiten kurumların kültürel yaklaşımını yansıtıyor.

Modelin nasıl cevap vereceği, onu eğiten kurumların kültürel yaklaşımını yansıtıyor. İnsan geri bildirimi (RLHF): "Doğru cevap" değerlendirmeleri belirli coğrafyalardan gelen kişiler tarafından yapılıyor.

"Doğru cevap" değerlendirmeleri belirli coğrafyalardan gelen kişiler tarafından yapılıyor. Şirketlerin konumu: Yapay zekayı geliştiren firmaların çoğu Batı merkezli ve benzer değer sistemleri içinde faaliyet gösteriyor.

WEIRD SORUNU VE TEMSİL MESELESİ

Sosyal bilimlerin kendisi de büyük ölçüde WEIRD toplumlara dayanıyor. Bu nedenle yapay zeka, insan davranışı diye sunduğu şeyde aslında dünya nüfusunun küçük bir kısmını yansıtıyor. Böylece tarihsel önyargılar daha geniş ölçekte yeniden üretilmiş oluyor.

KÜLTÜREL FARKLILIKLAR GÖZ ARDI EDİLİYOR

Matematik gibi alanlarda evrensel doğrular geçerli olsa da aile, kimlik, inanç ya da toplumsal roller gibi konular kültüre göre değişir. Yapay zeka ise bu farklılıkları yeterince dikkate almadan, tek tip cevaplar üretme eğiliminde.

DİL FARKI CEVAPLARI ETKİLİYOR

Yapılan testler, aynı sorunun farklı dillerde sorulmasının verilen yanıtın kalitesini etkilediğini gösteriyor. İngilizce sorulara daha detaylı ve katmanlı cevaplar verilirken, Türkçe gibi diğer dillerde yanıtların daha yüzeysel ve sınırlı kaldığı gözlemleniyor.

BİLGİ EŞİTSİZLİĞİ RİSKİ

Bu durum bireysel düzeyde bilgiye erişimde eşitsizlik yaratırken, kurumsal ve devlet düzeyinde daha ciddi sonuçlara yol açabilir. Özellikle stratejik alanlarda kullanılan yapay zekanın dil bazlı performans farkları, karar süreçlerini etkileyebilir.

Bu nedenle birçok uzmana göre, ülkelerin kendi diline ve kültürel bağlamına uygun yapay zeka modelleri geliştirmesi yalnızca teknolojik bir hedef değil aynı zamanda bilgi güvenliği ve egemenlik meselesi olarak görülüyor.

