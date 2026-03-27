Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone operatörleri 31 Aralık 2042'ye kadar geçerli yetkilendirmelerle 5G hizmeti sunacak.

Türkiye'de şu an yaklaşık 32 milyon 5G uyumlu cihaz bulunuyor ve bu sayının hızla artması bekleniyor.

Türkiye’de 5G, 1 Nisan 2025’te 81 ilde aynı anda başlayacak. TÜRKİYE 5G İLE YENİ BİR ÇAĞA GİRİYOR: BİLMENİZ GEREKENLER 1 Nisan itibarıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılması planlanan 5G teknolojisinin, iki yıl içinde ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yeni nesil bağlantı sayesinde internet hızları gigabit seviyesine ulaşacak; uzaktan ameliyatlardan akıllı şehir sistemlerine kadar pek çok yenilik günlük hayatın parçası olacak. Türkiye, dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir eşiğe geliyor. 5G teknolojisinin devreye alınmasıyla birlikte hem bireysel kullanıcılar hem de birçok sektör için yeni fırsatlar doğacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle bu geçişin resmi olarak duyurulması bekleniyor.