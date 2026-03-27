Türkiye 81 ilde aynı anda 5G’ye geçiyor: 10 soruda dijital atılım

Türkiye, mobil iletişimde yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. 1 Nisan itibariyle 81 ilde eş zamanlı olarak devreye alınması planlanan 5G teknolojisi, iki yıl içinde ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Megabit seviyesinden gigabit hızlara geçişi mümkün kılacak bu yeni altyapı, uzaktan ameliyattan akıllı şehir çözümlerine, sürücüsüz araçlardan artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamalarına kadar birçok alanda köklü değişimlerin önünü açacak.

  • Türkiye'de 5G teknolojisi 1 Nisan 2025 itibarıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılacak ve iki yıl içinde ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.
  • 5G'nin resmi lansmanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle ilan edilecek.
  • Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone operatörleri 31 Aralık 2042'ye kadar geçerli yetkilendirmelerle 5G hizmeti sunacak.
  • 5G teknolojisi 4,5G'ye göre en az 10 kat daha hızlı olup sağlık, ulaşım, sanayi, eğitim ve tarım sektörlerinde kullanılacak.
  • Türkiye'de şu an yaklaşık 32 milyon 5G uyumlu cihaz bulunuyor ve bu sayının hızla artması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle resmen ilan edilmesi beklenen 5G süreci, Türkiye'nin dijital dönüşümünde kritik bir eşik olarak görülürken, yüksek hız ve düşük gecikme avantajıyla sanayiden sağlığa pek çok sektörde yeni bir çağın kapısını aralayacak. İşte 10 soruda Türkiye'nin 5G'ye geçişi…

Türkiye'de 5G, 1 Nisan 2025'te 81 ilde aynı anda başlayacak.

TÜRKİYE 5G İLE YENİ BİR ÇAĞA GİRİYOR: BİLMENİZ GEREKENLER

1 Nisan itibarıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılması planlanan 5G teknolojisinin, iki yıl içinde ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yeni nesil bağlantı sayesinde internet hızları gigabit seviyesine ulaşacak; uzaktan ameliyatlardan akıllı şehir sistemlerine kadar pek çok yenilik günlük hayatın parçası olacak.

Türkiye, dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir eşiğe geliyor. 5G teknolojisinin devreye alınmasıyla birlikte hem bireysel kullanıcılar hem de birçok sektör için yeni fırsatlar doğacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle bu geçişin resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone operatörleri 31 Aralık 2042'ye kadar geçerli yetkilendirmelerle 5G hizmeti sunacak.

Aşağıda 5G ile ilgili en çok merak edilen sorular ve sadeleştirilmiş yanıtlarını bulabilirsiniz:

1- 5G tam olarak nedir?

5G, mobil iletişim teknolojilerinin beşinci neslidir. Önceki nesillere göre çok daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha fazla cihazın aynı anda bağlanabilmesini sağlar.

5G teknolojisi 4,5G'ye göre en az 10 kat daha hızlı olup sağlık, ulaşım, sanayi, eğitim ve tarım sektörlerinde kullanılacak.

2- Türkiye'de 5G süreci nasıl olacak?

Hizmet sağlayıcılar yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026'dan itibaren ülke genelinde 5G hizmetini sunmaya başlayacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek.

3- 5G'ye kimler kullanacak?

İlk aşamada tüm il merkezlerinde hizmet başlatılacak. İki yıl içinde ise ülkenin tamamına yayılması planlanıyor.

Türkiye'de şu an yaklaşık 32 milyon 5G uyumlu cihaz bulunuyor ve bu sayının hızla artması bekleniyor.

4- 5G'nin 4,5G'den farkı ne?

5G, mevcut 4,5G'ye kıyasla en az 10 kat daha hızlıdır. Bunun yanında gecikme süresi milisaniyelere düşer ve aynı anda çok daha fazla cihaz sorunsuz bağlanabilir.

5- Hangi alanlarda kullanılacak?

5G'nin kullanım alanı oldukça geniştir:

-Sağlık (uzaktan ameliyat, anlık takip)

-Ulaşım (otonom araçlar, akıllı trafik)

-Sanayi (Endüstri 4.0 uygulamaları)

-Eğitim ve tarım

-Ayrıca artırılmış ve sanal gerçeklik deneyimleri çok daha akıcı hale gelecek.

5G'den yararlanmak için uyumlu cihaz gerekiyor Türkiye'de yaklaşık 32 milyon cihaz hazır.

6- 5G'yi kullanabilmek için neler gerekli?

Bu teknolojiden yararlanmak için 5G uyumlu bir cihaz şart. Türkiye'de şu an yaklaşık 32 milyon cihaz bu desteğe sahip ve bu sayının hızla artması bekleniyor.

7- Türkiye'de hangi operatörler 5G hizmeti verecek?

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, 5G hizmeti sağlayacak operatörler arasında yer alıyor.

Başlangıçta yerli altyapı ağırlıklı olacak, oran zamanla artırılacak.

8- 5G altyapısı nasıl hazırlandı?

5G için fiber ağlar güçlendirildi ve baz istasyonları yenilendi. Ayrıca yerli üretimi desteklemek amacıyla AR-GE projeleri hayata geçirildi.

9- 5G'ye geçişte yerlilik oranı nasıl olacak?

Başlangıçta altyapının önemli bir kısmında yerli ürün kullanılması planlanıyor. Zamanla bu oranın daha da artırılması hedefleniyor.

5G verimliliği artırıp Türkiye'nin rekabet gücünü yükseltecek.

10- 5G Türkiye'ye ne kazandıracak?

5G, üretimden hizmet sektörüne kadar birçok alanda verimliliği artıracak. Aynı zamanda Türkiye'nin küresel rekabet gücünü yükselterek dijital dönüşümünü hızlandıracak.

Kısacası 5G, sadece daha hızlı internet değil daha akıllı şehirler, daha verimli üretim ve daha bağlantılı bir yaşam anlamına geliyor.

(AA, Takvim Foto Arşiv)

