Meta, çocukların cinsel istismarı riskleri ve ruh sağlığı etkileri konusunda bilgileri gizlediği ve yanıltıcı açıklamalar yaptığı iddiasıyla her ihlal başına 5 bin dolar ceza aldı.

New Mexico eyaletindeki ayrı bir davada mahkeme, Meta'nın çocuk güvenliği konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar para cezası ödemesine karar verdi.

Davacı K.G.M, sonsuz kaydırma ve algoritmik içerik önerileri gibi özelliklerin kendisini bağımlı hale getirip kaygı ve depresyona sürüklediğini iddia etti.

ABD'li sosyal medya platformları Meta ve YouTube, kullandıkları algoritmalarla gençleri bağımlılığa sürüklüyor, çocukları ise sapıklara karşı savunmasız bırakıyor.

META VE YOUTUBE'A 3 MİLYON DOLAR MAĞIMLILIK TAZMİNATI



Bu kapsamda ABD'de mahkeme, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta ile sosyal medya platformu YouTube'un, tasarım özellikleriyle bir kullanıcıyı "bağımlı hale getirdiği" gerekçesiyle 3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

San Francisco'da görülen davada mahkeme heyeti, Meta ve YouTube'un 20 yaşındaki bir kullanıcıyı tasarım özellikleriyle "bağımlı hale getirdiği" ve zarar verdiği gerekçesiyle açılan davada kararını açıkladı.