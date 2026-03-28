Diğer android üreticileri

Huawei: Huawei P40 ve Huawei Mate 40 gibi bazı eski amiral gemileri 5G destekler; ancak yeni modellerde donanım/kısıtlamalar nedeniyle durum değişebilir.

Diğer markalar: OPPO, Vivo, Honor ve Realme gibi üreticilerin son birkaç yılda çıkardığı orta-üst ve üst segment cihazların çoğu 5G desteklidir (örneğin Honor 90 5G).

Kısa Özet Android tarafında 5G desteği artık istisna değil, standarttır. Özellikle model adında "5G" ibaresi bulunan veya son 2-3 yıl içinde piyasaya sürülen cihazların büyük kısmı bu teknolojiyi destekler.

5G DESTEKLİ DİĞER TELEFON MODELLERİ

Bunun dışında, pazarda söz sahibi olan pek çok farklı üretici de 5G teknolojisini cihazlarına entegre etmiş durumda. Örneğin Realme tarafında Realme GT 3, Realme GT 2, Realme 12 Pro+, Realme 11 5G, Realme 10 Pro 5G ve Realme 9 Pro+ 5G gibi modeller 5G desteği sunar.

Honor markasında ise Honor 200, Honor 90, Honor 70, Honor Magic 6 Pro ve Honor Magic 5 Pro gibi cihazlar bu teknolojiyi destekleyen modeller arasında yer alır.