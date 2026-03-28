Türkiye, mobil iletişimde yeni bir dönemin eşiğinde. Altyapı hazırlıkları sürdürülen 5. Nesil Mobil İletişim Teknolojisi (5G) için artık geri sayım resmen başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek ve Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek tören, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda kritik bir adım olarak görülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla yapılacak bu lansman, sadece bir teknoloji geçişi değil, aynı zamanda ekonomik ve endüstriyel dönüşümün de başlangıcı olacak.
5G DESTEKLİ TELEFONLAR
Apple, 5G desteğini ilk kez iPhone 12 serisiyle sunmaya başladı ve bu seriden sonra çıkan tüm ana iPhone modellerinde 5G bağlantısı standart hale geldi.
5G destekleyen iPhone modelleri şunlardır:
iPhone 12 serisi: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 serisi: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
iPhone 14 serisi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
iPhone 15 serisi: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
iPhone 16 serisi: Tüm iPhone 16 modelleri
iPhone SE: iPhone SE (3rd generation) ve sonrasında çıkan SE modelleri
Özetle, Apple'ın 2020 sonrası çıkardığı iPhone'ların büyük çoğunluğu 5G uyumludur.
Android dünyasında 5G desteği oldukça yaygın hale gelmiştir. Özellikle son yıllarda çıkan pek çok model—giriş seviyesi hariç—artık standart olarak 5G bağlantısı sunar. Büyük üreticiler hem amiral gemisi hem de orta segment cihazlarını bu teknolojiyle donatmaktadır.
Samsung Galaxy Serileri
Samsung, 5G destekli telefon çeşitliliği en geniş markalardan biridir.
Galaxy S serisi (üst segment): Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S24 ve Samsung Galaxy S25 serilerindeki tüm modeller (standart, Plus, Ultra) 5G uyumludur.
Galaxy Z serisi (katlanabilir): Samsung Galaxy Z Fold 3, Samsung Galaxy Z Flip 3 ve sonrasında çıkan tüm Fold/Flip modelleri 5G destekler.
Galaxy A ve M serileri (orta segment): Model adında "5G" bulunan cihazların büyük çoğunluğu (örneğin Samsung Galaxy A56 5G, Samsung Galaxy M33 5G) 5G bağlantıya sahiptir.
Xiaomi, Redmi ve POCO
Xiaomi, uygun fiyatlı 5G telefonlarıyla öne çıkar.
Xiaomi ana seri: Xiaomi 12, Xiaomi 13 ve Xiaomi 14 serilerinin tamamı (Pro ve Ultra dahil) 5G desteklidir.
Redmi Note serisi: Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G gibi isminde "5G" geçen modeller bu desteği sunar.
POCO serisi: POCO F5 ve POCO X6 gibi yeni nesil F ve X serileri 5G ile gelir.
Diğer android üreticileri
Huawei: Huawei P40 ve Huawei Mate 40 gibi bazı eski amiral gemileri 5G destekler; ancak yeni modellerde donanım/kısıtlamalar nedeniyle durum değişebilir.
Diğer markalar: OPPO, Vivo, Honor ve Realme gibi üreticilerin son birkaç yılda çıkardığı orta-üst ve üst segment cihazların çoğu 5G desteklidir (örneğin Honor 90 5G).
Android tarafında 5G desteği artık istisna değil, standarttır. Özellikle model adında "5G" ibaresi bulunan veya son 2-3 yıl içinde piyasaya sürülen cihazların büyük kısmı bu teknolojiyi destekler.
5G DESTEKLİ DİĞER TELEFON MODELLERİ
Bunun dışında, pazarda söz sahibi olan pek çok farklı üretici de 5G teknolojisini cihazlarına entegre etmiş durumda. Örneğin Realme tarafında Realme GT 3, Realme GT 2, Realme 12 Pro+, Realme 11 5G, Realme 10 Pro 5G ve Realme 9 Pro+ 5G gibi modeller 5G desteği sunar.
Honor markasında ise Honor 200, Honor 90, Honor 70, Honor Magic 6 Pro ve Honor Magic 5 Pro gibi cihazlar bu teknolojiyi destekleyen modeller arasında yer alır.
Yerli üreticilerden General Mobile da 5G'ye uyumlu cihazlar sunmaktadır. Örneğin GM Fenix 2 Pro 5G, GM 26 Pro 5G ve GM 25 5G modelleri bu kapsamdadır.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, yeni bir telefon satın alırken cihazın 5G uyumluluğunu mutlaka kontrol etmektir. Her ne kadar birçok model isminde "5G" ibaresi açıkça yer alsa da, bu ibareyi taşımadığı halde 5G desteği sunan cihazlar da bulunmaktadır.